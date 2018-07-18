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الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:03 م
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فيديو.. قائد المنطقة العسكرية الخامسة باليمن: الحوثيون فى حالة انهيار

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:21 م
فيديو.. قائد المنطقة العسكرية الخامسة باليمن: الحوثيون فى حالة انهيار الحوثيون - أرشيفية
كتبت: إيمان حنا
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قال  قائد المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن يحيى صلاح، إن ميليشيا الحوثى الانقلابية تعيش حالة من الانهيارات المتواصلة وخاصة فى جبهة حيران بعد سيطرة الجيش الوطنى على مدينة وميناء ميدى، مضيفا أن الجيش الوطنى يواصل تكبيد من تبقى من عناصر الميليشيا خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

https://youtu.be/jszXS-d1z6E

جاء ذلك لدى حديثه لوزير الإعلام معمر الاريانى والفريق الإعلامى الذى وصل اليوم الأربعاء، إلى جبهة حيران القريبة من مديرية عبس بحجة .

وقال قائد المنطقة العسكرية الخامسة إن أبطال الألوية التابعة للمنطقة يسطرون ملاحم بطولية فى مواجهة الميليشيا الانقلابية التى تتوالى هزائمها يوما بعد آخر وتعيش حالة تقهقر مستمرة ، لافتا إلى أن مديرية عبس لا يفصلها عن مواقع الجيش الوطنى فى حيران سوى سبعة كيلومترات تقريبا وقريبا سيصلها الجيش ويتم تطهيرها من الميليشيا إلى الأبد.

واطلع وزير الإعلام والفريق الصحفى على مستجدات الأوضاع العسكرية فى مديرية حيران بعد زيارته يوم أمس جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة .

وأكد وزير الاعلام أن استعادة الجمهورية والشرعية ومؤسسات الدولة فى اليمن مرهون ببسالة وتضحيات أبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى مختلف الجبهات .

وقال: "بتضحياتكم سيتم استعادة الدولة وبناء اليمن الجديد وفق مخرجات الحوار الوطنى التى توافق عليها جميع أبناء اليمن قبل أن تنقلب عليها ميليشيا الحوثى وتسقط وتنهب مؤسسات الدولة وتشن حربا همجية على مختلف المحافظات اليمنية".

ونقل لضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الخامسة تحيات رئيس الجمهورية وتقديره للتضحيات الجسام التى يبذلونها لتخليص اليمن من الميليشيا والقضاء على المشروع الصفوى الذى لا يستهدف فقط اليمن بل جميع دول مجلس التعاون الخليجى والجزيرة العربية بشكل عام.

وأعرب عن تقدير اليمن حكومة وشعبا للمساندة غير المحدودة لليمن من قبل التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من قبل الإمارات ، وأن أبناء اليمن لن ينسوا هذا الموقف العروبى الموحد للقضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة .

وزار وزير الإعلام والفريق الصحفى مدينة ميدى واطلعوا على حجم الدمار الكبير الذى طال المدينة وخطط إعادة الإعمار الذى من المتوقع أن تبدأ قريبا بتمويل سعودى.

 


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