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الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:00 ص
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فرنسا تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية لمرور 20 عاما على نظام روما الأساسى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:00 ص
فرنسا تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية لمرور 20 عاما على نظام روما الأساسى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ.ش.أ)
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جددت فرنسا الثلاثاء، دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بمناسبة مرور 20 عاما على نظام روما الأساسى المنظم لعملها.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان، أنه فى 17 يوليو 1998، تم إقرار نظام أول محكمة جنائية دولية بروما من قبل 120 دولة لإتاحة محاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وبأنه بإنشاء هذه الهيئة القضائية العالمية تم اجتياز خطوة مهمة فى مكافحة الإفلات من العقاب.

كما ذكرت بأن المحكمة الجنائية مختصة بمحاكمة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية حينما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة فى ذلك.

وأضافت أن الدول تحتفظ بالمسؤولية الأساسية لمحاكمة مرتكبى هذه الجرائم و انه يمكن مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدولة أو المدعى العام أو مجلس الأمن الدولي.

وأكدت دعم فرنسا المإلى والعملياتى للمحكمة الجنائية الدولية وتشجيعها للهيئات التابعة لها لمواصلة جهودها حتى تنجز مهامها فى تحقيق العدالة بفاعلية، داعية كل الدول التى لم تصدق بعد على نظام روما إلى فعل ذلك.  

 


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