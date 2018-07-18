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الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:48 ص
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غلق 18 معمل تحاليل لعدم مطابقتها شروط التراخيص بالغربية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:22 ص
غلق 18 معمل تحاليل لعدم مطابقتها شروط التراخيص بالغربية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربيه - محمد طارق
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قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، غلق 18 معملا للتحاليل الطبية بطنطا وسمنود والمحلة وقطور وكفر الزيات، لعدم مطابقتها لشروط التراخيص .

وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه أثناء الجولة المفاجئة التى قامت بها إدارة العلاج الحر لعدد من المنشأت الطبية، وكذا زيارة 23 معملا للتحاليل الطبية ، للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، أسفرت المعاينة عن وجود 18 معملا غير مطابق لشروط الترخيص .

فأصدر المحافظ قراره السابق بغلق هذه المعامل لمخالفتها وعدم إلتزامها بالشروط والمواصفات الصحية، ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بزيادة المتابعة على جميع المنشأت الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

 


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