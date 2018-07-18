غلق 18 معمل تحاليل لعدم مطابقتها شروط التراخيص بالغربية

الغربيه - محمد طارق

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، غلق 18 معملا للتحاليل الطبية بطنطا وسمنود والمحلة وقطور وكفر الزيات، لعدم مطابقتها لشروط التراخيص .

وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه أثناء الجولة المفاجئة التى قامت بها إدارة العلاج الحر لعدد من المنشأت الطبية، وكذا زيارة 23 معملا للتحاليل الطبية ، للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، أسفرت المعاينة عن وجود 18 معملا غير مطابق لشروط الترخيص .

فأصدر المحافظ قراره السابق بغلق هذه المعامل لمخالفتها وعدم إلتزامها بالشروط والمواصفات الصحية، ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بزيادة المتابعة على جميع المنشأت الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.