غلق 18 معمل تحاليل لعدم مطابقتها شروط التراخيص بالغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، غلق 18 معملا للتحاليل الطبية بطنطا وسمنود والمحلة وقطور وكفر الزيات، لعدم مطابقتها لشروط التراخيص .
وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه أثناء الجولة المفاجئة التى قامت بها إدارة العلاج الحر لعدد من المنشأت الطبية، وكذا زيارة 23 معملا للتحاليل الطبية ، للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، أسفرت المعاينة عن وجود 18 معملا غير مطابق لشروط الترخيص .
فأصدر المحافظ قراره السابق بغلق هذه المعامل لمخالفتها وعدم إلتزامها بالشروط والمواصفات الصحية، ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بزيادة المتابعة على جميع المنشأت الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة