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غدا.. توقيع عقد إنشاء مصنع الزيوت بأبو المطامير بالبحيرة بمشاركة القنصل الصينى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:47 م
غدا.. توقيع عقد إنشاء مصنع الزيوت بأبو المطامير بالبحيرة بمشاركة القنصل الصينى محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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تشهد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، غدا الخميس توقيع بروتوكول اقتصادى لإنشاء مصنع لإنتاج الزيوت بمركز أبو المطامير باستثمارات صينية سعودية مصرية مشتركة بتكلفة أكثر من 350 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يشارك فى توقيع البروتوكول وفد من السفارة الصينية فى مصر برئاسة القنصل الصينى والملحق التجارى والاقتصادى.

وشددت محافظ البحيرة على إزالة  كافة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية الأجنبية والمصرية على أرض المحافظة وذلك من أجل تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشارت إلى توجيه القيادات التنفيذية بالمحافظة خاصة لجنة الاستثمار بتيسير كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين وبحث أى شكاوى فى هذا الشأن. 


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