عمدة باريس تعتزم إنشاء شرطة خاصة للعاصمة للتصدى لكافحة أنواع الجرائم

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة "لو موند" الفرنسية، إن عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن ايدالجو قررت إنشاء قوات شرطة باريسية متخصصة للتصدى للعميات الإرهابية، وإحباط أى أعمال عنف، وجاء هذا القرار بعد شهور عديدة من التفكير فى اتخاذ مثل هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة، أن مثل هذا القرار يعتبر تاريخى، إذ أنه من المقرر أن يتم التخلى الجزئى عن الاعتماد على الشرطة الوطنية الفرنسية والاعتماد على فرق شرطة خاصة للعاصمة فقط.

ويشار إلى أن قوات الشرطة الباريسية المنتظر ظهروها فى شوارع العاصمة سيكون تجهيزاتهم حديثة للغاية من معدات حماية أو تسليح.

وقالت ايدالجو فى تصريح، إن مهمة تلك القوات هو التصدى للتهديد الإرهابى ، حماية السياح ، الانحرافات ، عمليات السطو فى تزايد ، التوترات المتزايدة خاصة فى الأحياء الفقيرة، وكذلك للتدخل فى مسارح المخدرات أو الاشتباكات القاتلة بين العصابات ومواجهة كل أشكال انعدام الأمن فى باريس.