عمال الإنقاذ فى الهند يواصلون التفتيش تحت أنقاض بناية بالقرب من نيودلهى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

واصل عمال الإنقاذ فى الهند عمليات تفتيش وسط أنقاض المبنى الذى انهار أمس الثلاثاء قرب موقع بناء بمنطقة جريتر نوديا القريبة من نيودلهى، حيث أشارت التقارير الأولية إلى وجود حوالى 15 شخصا تحت الأنقاض.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن فريق إنقاذ عثر على جثتين على الأقل وسط مخاوف من أن يكون عدد المحاصرين 50 شخصا على الأقل.

وقال التلفزيون الهندى إن المبنى كان يضم ما يصل إلى 12 عائلة.

وقال مكتب يوجى أديتياناث رئيس حكومة ولاية أوتار براديش فى تغريدة على تويتر إن الأوامر صدرت إلى قوة التعامل مع الكوارث لتقديم كل المساعدات الممكنة والإمدادات الطبية للمصابين.



عمال الإنقاذ على أنقاض المبنى



عمليات الإنقاذ تتواصل بعد انهيار بناية بالقرب من العاصمة الهندية



المبنى المنهار



تقارير أكدت وجود 15 شخص على الأقل تحت الأنقاض



عمال الإنقاذ يواصلون البحث