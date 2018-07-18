عامل يعثر على طفلة حديثة الولادة أمام مسجد فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

عثر عامل بمنطقة عزبة صبحى ببندر بلقاس على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد وبها الحبل السرى.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، من المدعو رضا ع.30 سنة عامل ومقيم " عزبة صبحى " بندر بلقاس بعثوره على طفلة لقيطة حديثة الولادة ملفوفة بشال أبيض ملقاة بجوار مسجد الزهراء - بندر بلقاس.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد بأن الطفلة بحالة جيدة والحبل السرى مربوط وتبلغ من العمر حوالى شهر ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.