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"طب الإسكندرية" تنظم قافلة لجراحة الأطفال فى تنزانيا.. 21 يوليو الجارى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:28 ص
"طب الإسكندرية" تنظم قافلة لجراحة الأطفال فى تنزانيا.. 21 يوليو الجارى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية – هناء أبو العز
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أعلن الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إقامة قافلة جراحة الأطفال السنوية المتخصصة فى الفترة من 21 يوليو إلى 29 يوليو 2018 تحت إشرافه، فى دولة تنزانيا.

 

وأشار وهيب، فى تصريحات له، إنه قد تم إقامة 4 ورش عمل على مدار الأربع سنوات الماضية ابتداءً من 2014 وحتى 2017، وتم إجراء أكثر من 250 عملية جراحية بتنزانيا "دار السلام وزينزبار" من خلال القافلة.

 

كما تم تأسيس وحدة جراحة الأطفال بمستشفى مازيموجا بزينزبار، والتى تعتبر أول وحدة جراحة أطفال بها، كما يوجد أكثر من عشرين طبيب يستكملوا مراحل التعليم بعد الجامعى من خلال استكمال درجة الماجستير بكلية الطب – جامعة الإسكندرية، ودائماً ما يشيد الجانب التنزانى بما يقدمه أطباء القافلة من جهد وعمل متواصل.


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