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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:47 ص
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ضبط نصف طن عصائر داخل مصنع بدون ترخيص في الغردقة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:21 ص
ضبط نصف طن عصائر داخل مصنع بدون ترخيص في الغردقة حملة تموينية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث التموين، بالاشتراك مع مديريتى الصحة والتموين بالبحر الأحمر، من ضبط نصف طن عصائر داخل مصنع بدون ترخيص بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اخطار النيابة العامة .
تلقى اللواء عصام العزب مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد تمكن حملة قادها الرائد محمد رفعت وكيل مباحث التموين بالاشتراك مع مديريتي الصحة والتموين، من ضبط مصنع عصائر غير مرخص بدائرة قسم ثان الغردقة، وبداخله نصف طن عصائر معبأ ومجهز بجراكن للبيع، وضبط 500 استكير معد للصق، وختامة تاريخ وألوان صناعية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.
 
 

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