ضبط مواد غذائية وأسمدة مدعمة خلال حملة تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "أ.س.م" 39 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية وضبط بحوزته 2500 طن أسمده زراعية، وضبط "ش .م.م" 39 سنة صاحب محطة وقود سيارات لقيامه بتجميع كمية 1000 لتر بنزين 80 لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط "ع ع.ع" 43 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بمدينة كوم حماده لحيازته وتخزينه كمية 1600 طن سكر حر مجهول المصدر.

كما أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط "ع .ا.ح" 45 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقالة تموينى بمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة، والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، زيادة عن الحصة المقرره له، وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبه تبين تجميعه كميات سكر وزيت تموينى تقدر بمبلغ 30797 جنيها، وضبط "ع.ج.ب" 53 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته كميه 350 كيلو دقيق بلدى مدعم .

وتم ضبط "م .م.ا" 47 سنة لتجميعه 200 كيلو دقيق بلدى مدعم، والمحظور تداوله بالأسواق، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط "أ .م.ع" 38 سنة صاحب محل سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع سكر ناقص الوزن، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 320 كيلو سكر .