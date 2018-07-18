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ضبط مسئول بالشرقية رخص لمواطن محطة وقود بالمخالفة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:11 م
ضبط مسئول بالشرقية رخص لمواطن محطة وقود بالمخالفة محطة وقود- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفين بوحدة محلية بالشرقية مكنا آخر من بناء محطة وقود مخالفة.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع أحد المواطنين لمخالفته رخصة البناء الصادرة له وبناء محطة وقود تمويل سيارات وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة الواقعة وقيام "محمد.م.ع" رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية تلراك سابقاً وحالياً رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية الصوفية بمحافظة الشرقية و"عبدالحسيب.إ.ج "- مشرف فنى بذات الوحدة المحلية بقرية تلراك " سابقاً" مقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقربالشرقية باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع "عثمان.ع.ع " بالمعاش"، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

 

وأصدرا رخص بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى عبارة عن مخازن ومحلات ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفته لشروط الترخيص وإقامة محطة وقود تمويل السيارات بالمخالفة لأحكام القانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. وذلك فى غضون عام 2011 وباستدعائهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


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