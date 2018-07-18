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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وطن و800 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بكفر الشيخ

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:50 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وطن و800 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بكفر الشيخ كلابش - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء أحمد صالح مدير الأمن، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية من ضبط 4 أسلحة نارية قطعة "2 طبنجة، و2فرد خرطوش، و9 طلقات، و11 سلاحا أبيض، وضبطت 500جرام حشيش، 530 قرصا مخدرا، بحوزة عاطلين.

 

وتمكنت الحملة من تنفيذ 2520 حكم قضائى متنوع، وإزالة 65 حالة إشغالات، كما تمكنت الحملة التموينية من تحرير 42 محضراً تموينياً متنوعاً، وضبط طن و800 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مطموسة بأختام مزورة، خلال حملة شنتها على محال الجزارة بدائرة مركز فوة.

 

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 1250 مخالفة مرورية، وضبط 8 درجات بخارية بدون لوحات معدنية، تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابات المختصة.

 

 


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