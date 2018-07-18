صور.. 850 أسرة بالداخلة يطالبون بسرعة تقنين أوضاع أراضيهم الزراعية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

ناشد 850 مزارعا من أهالى مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، بتطبيق القانون رقم 148 لسنة 2006 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والخاص بتقنين حالات وضع اليد الخاصة بهم، وفقا لما ورد بمذكرة العرض الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء بتاريخ 11/6/2015 بعد موافقة المجلس وإحالة الأمر لمحافظ الوادى الجديد لاتخاذ القرارات اللازمة بموجب قوانين وضوابط تنظيم تقنين وضع اليد لأكثر من 850 أسرة بمركز الداخلة تقدمت بطلبات الشراء خلال المواعيد المقررة باعتبارها حالات اجتماعية ملحة ملتزمة بسداد جميع مستحقات الدولة من رسوم فحص ومعاينة ومقابل انتفاع وترغب فى الشراء بالعرض على لجنة البت العليا بالمحافظة نظرا لانتهاء اللجنة الفنية والتثمين بالمراكز من استيفاء الإجراءات اللازمة ومراجعة الملفات والتأكد من سلامتها بشكل تام.

وأكد المزارعون المتضررون أنه سبق وأن تم عرض مشكلتهم قبل 3/5/2010 بتاريخ انتهاء الستة أشهر المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء على السيد رئيس مجلس الوزراء بمعرفة مكتب محافظ الوادى الجديد بتاريخ 20/5/2015 وتمت الموافقة عليها بما يفيد استكمال تقنين هذه الملفات، وذلك لأسباب تتعلق بعدم اجتماع لجنة البت بالمحافظة لمدة تزيد عن العامين، نظرا لكثرة انشغال أعضاء اللجنة بأعمالهم الإدارية طوال الوقت، وإلى وقتنا هذا لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنها مما أصاب الأسر المتضررة بحالة من عدم الرضا وفقدان الأمل نتيجة تأخر انعقاد اللجنة المنوطة بذلك وتوقف الإجراءات دون أسباب مبررة.

قال المهندس سعيد حسن الحداد مدير صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن السبب الرئيسى لرفض ملفات تقنين الوضع للعرض على اللجنة العليا بالمحافظة والمرسلة من قبل مركز الداخلة هى لوجود نقص ومخالفات شرطية بالإجراءات المتبعة لاستكمال الملفات بشكل صحيح تماما طبقا للقانون 148 لسنة 2006 بالإضافة إلى عدم ملائمة سعر تثمين الفدان الواحد بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة وتقدير لجنة البت العليا .

وأضاف المهندس إبراهيم بركات مدير حماية أملاك الدولة بالمحافظة أن اللجنة العليا دائمة الانعقاد إذا ما أجازت اللجنة الابتدائية عرضها بعد خضوعها للفحص والمعاينة وثبت سلامتها واستيفائها لجميع الشروط بما فيها سعر الفدان وان اللجنة على أتم الاستعداد للانعقاد فى أى وقت إذا ما استلزم الأمر لدراسة الملفات وعرض القرار على اللواء محمد سالمان الزملوط للنظر واتخاذ القرار .وهو ما أكد عليه من خلال لقاءاته مع المواطنين خلال مقابلاته الجماهيرية أن المحافظة بالتنسيق مع اللجنة العليا تسعى خلال الفترة القادمة لدراسة الأمر والبدء فى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد والعرض على لجنة البت عقب الانتهاء من إجراءات تقنين تعديات 2017.

من جانبه تقدم النائب برديس سيف الدين عضو مجلس الشعب بمذكرة للعرض على اللواء محافظ الوادى الجديد تحمل مطالب أهالى الداخلة وجميع المراكز لوضع حد نهائى لتلك المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء وقوانين وضع اليد الصادرة بشأن تلك الحالات لأكثر من 850 أسرة بمركز الداخلة بالموافقة على إسناد تشكيل لجنة البت بكل مركز على أن تكون برئاسة رئيس المركز وعضوية عناصر مالية وفنية وقانونية من ذوى الخبرة مع عرض أعمال هذه اللجان على المستشار القانونى مستشار هيئة قضايا الدولة بالمحافظة لمراجعتها قبل العرض على محافظ الوادى الجديد لاعتمادها بالموافقة النهائية على استكمال الإجراءات المتبعة للبيع والشراء بهدف التمليك .























































