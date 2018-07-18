video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. مظاهرات لحركة فتح دعما لمحمود عباس فى الضفة الغربية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:46 ص
صور.. مظاهرات لحركة فتح دعما لمحمود عباس فى الضفة الغربية حركة فتح الفلسطينية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

تظاهر المئات من أعضاء حركة فتح الفلسطينية أمس الثلاثاء، فى مدينة نابلس بالضفة الغربية، دعما للرئيس الفلسينى محمود عباس، اعتراضا على سياسات الإدارة الأمريكية بالأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن هناك أفكار جديدة فى محاولة لإنجاح المصالح بين حركتى فتح وحماس.

وأضاف العالول ": يريدونا أن نقبل بصفقة القرن وإسقاط القدس وحق العودة، لكننا نجحنا بعدم تمريرها"، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى لن ينتهى إلا إذا بدء بدفع الثمن من أبناء شعبنا فى الفلسطينى فى المقاومة الشعبيه وأشكالها المختلفة.

وأكد محافظ نابلس أكرم رجوب أن السلطة ستواصل دفع مخصصات الشهداء والاسرى رغم الضغوط .

وقال رجوب فى كلمته نيابه عن الرئيس محمود عباس ": لن نقول للرئيس كما قال شعب موسى اذهب انت وربك فقاتلا، بل نقول له نحن معك وداعمين لقراراتك السياسيه الرافضة لصفقة ترامب"، مضيفا الصفقة لن تمر لانها تريد فرض ما يخطط له الاحتلال ".

ومن جهته قال النائب العربى فى الكنيست أيمن عودة "إن فتح هى معركة الكرامة ولا يستطيع أحد إنهاءها.

وأضاف عودة" أن إسرائيل تحاول منذ 70 عاما تغير الهوية الفلسطينية بشتى الطرق ولم تستطيع ولن تستطيع نحن متمسكون بحقوقنا فقد أصبح الفلسطينيون يشكلون 13 عضو فى الكنيست الإسرائيلية ويشكلون 18% من السكان و 19% من خريجى الجامعات أصبحنا معادله كبيرة لا يمكن محوها" .

وطالب عوده بكلمته بتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، قائلا "هذا ما يحتاجه الشعب الفلسطينى بشكل حقيقى وأساسى.

 

لافتات معارضة لنيكى هايلى ومؤيدة محمود عباس
لافتات معارضة لنيكى هايلى ومؤيدة محمود عباس

 

لافتات معارضة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
لافتات معارضة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

 

جانب من اللافتات الداعمة لمحمود عباس
جانب من اللافتات الداعمة لمحمود عباس

 

 

جانب من اللافتات المعارضة لنيكى هايلى
جانب من اللافتات المعارضة لنيكى هايلى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة فتح: التواجد فى الخان الأحمر واجب دينى ووطني

حركة فتح لمبعوث قطر إلى غزة: شعبنا من يحدد خطة إعادة إعمار القطاع

المتحدث باسم حركة فتح: الشعب الفلسطينى وحده من يقرر مصيره ومستقبله

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

مظاهرات فلسطين




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة