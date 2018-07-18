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صور.. محافظ سوهاج يستقبل رئيس هيئة التأمين الصحى لمتابعة تطوير المستشفيات

الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:24 م
صور.. محافظ سوهاج يستقبل رئيس هيئة التأمين الصحى لمتابعة تطوير المستشفيات المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى
سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم، الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور أحمد فارق الفخرانى مدير عام فرع التأمين الصحى بسوهاج، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من خلال العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي بسوهاج.
 
وأكد المحافظ، على دور المستشفيات التابعة للتأمين الصحي فى تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين ، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحى، ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.
 
وأضاف عبد المنعم، أنه جارى تطوير جميع العيادات والمستشفيات الموجودة بسوهاج، خاصة مستشفى الهلال للتأمين الصحى، كما تم البدء في الأعمال الإنشائية لمجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحى، لافتا إلى توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للتأمين الصحى وكلية الطب بالجامعة، لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السوهاجي، والارتقاء بالمنظومة الطبية وخدماتها.
 
وقدم المحافظ، درع المحافظة إلى الدكتورة سهير عبد الحميد، كما قدمت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي درع الهيئة إهداء إلى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، نظرا لدعمه الكامل والجهود المقدمة من المحافظة للمستشفيات والعيادات التابعة للتأمين الصحي بسوهاج .
 
 
المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى
المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى
المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى
المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى
المحافظ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى

 


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