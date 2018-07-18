صور.. محافظ الغربية وأحمد جمال الدين يشهدان توزيع شهادات أمان بشرشابه

الغربية - محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، حفل توزيع 26 شهادة أمان للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 40 جائزة لحفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جمعية الدكتور عبد الأحد جمال الدين للتنمية لتوزيع الدفعه الأولى من شهادات أمان للأسر الأولى بالرعاية وتكريم حفظة القرآن الكريم.

وبدأ اللواء محمد شوقى بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى، حديثه مرحبا باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه لتبنيهم وحضورهم تلك المبادرات، والتى تم تخصيصها لعدد من السيدات والأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودى الدخل ممن ليس لهن مظلة تأمينية، والعمالة غير المنتظمة، وتعد شهادة أمان هى حماية وأمان للمصريين وأصحاب العمالة المؤقتة والموسمية، والتى تعمل بها شركات التأمين، حيث تستهدف هذه الشهادة العمالة المؤقتة والموسمية والفئات من الشعب التى ليس لها دخل ثابت والمرأة المعيلة.

فيما وجه اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، الشكر لمؤسسى جمعية الدكتور عبد الأحد جمال الدين للتنمية على هذا التنظيم، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الحضور تلك الاحتفالية التى تهدف لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بمبادرة جمعية الدكتور عبد الأحد جمال الدين وتحمل قيمة الشهادة المقدمة للأسر المستحقة من الأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة والأقل دخلًا بنطاق دائرة المحافظة مؤكدًا أن الجمعية استطاعت أن تضع اسمها على لوحة شرف العمل الأهلى وتنمية المجتمع.

وألقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، كلمته موجهًا الشكر الجمعيه والترحيب بالولاء أحمد جمال الدين ببلده وتبنيه تلك المبادرة للاهتمام بمحدودى للدخل والأسر الفقيرة، مضيفًا أن الدولة تحرص على دعم ومساندة المرآة المعولة لكى تصبح امرأة منتجة فى المجتمع تنفع نفسها ووطنها عن طريق شهادات الأمان والقروض الحسنة الميسرة التى تساعدها فى بدء مشاريع صغيرة ومنتجة تدر على أسرتها دخل لمواجهة أعباء الحياة.

وفى نهاية الحفل قام محافظ الغربية واللواء أحمد جمال الدين بتكريم حفظة القرآن الكريم وتوزيع 40 جائزة، وتوزيع 26 شهادة أمان للأسر الأولى بالرعاية.











































