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صور.. محافظ الإسكندرية: حتى الآن لم يتم فتح التابوت الأثرى.. والاثار تشكل لجنة لفحصه

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:46 م
صور.. محافظ الإسكندرية: حتى الآن لم يتم فتح التابوت الأثرى.. والاثار تشكل لجنة لفحصه التابوت الأثرى
الإسكندرية - جاكلين منير
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تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم، التابوت الأثرى الذى تم اكتشافه أسفل العقار الكائن فى 8 شارع الكرملى بمنطقة سيدي جابر.

 

وأوضح سلطان أنه لم يتم حتى الآن فتح التابوت ولا اكتشاف المقتنيات التى بداخله وأن وزارة الآثار تعمل حاليا على  تشكيل لجنة لمعاينة التابوت والعناصر المعمارية الموجودة به، كذلك وضع خطة لرفع التابوت ومعرفة ما به من محتويات أثرية، تمهيدا لنقله لأقرب منطقة أثرية، وهذا سيتم تحت إشراف وتأمين كبير من قبل قوات الأمن.

 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، العميد وليد ابراهيم المسئول عن تأمين الموقع، والدكتور خالد أبو الحمد مدير عام الآثار بالاسكندرية.

 

وأكد المحافظ خلال تفقد التابوت الاثرى أن الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات والحضارات منذ القدم وأن العثور على هذا التابوت الذى يعتبر أكبر تابوت من نوعه يعود للعصر البطلمى يتم اكتشافه بالإسكندرية يؤكد مكانة الإسكندرية التاريخية، حيث أن التابوت يزن ما يقرب من 30 إلى 40 طنا، ويبلغ عرض التابوت 1,85 سم، و طوله 2,65سم، كما أن التابوت ليس عليه أى أختام أو نقوش وهو من الجرانيت المحلى، مشيرا أن هذا الحدث سيتاخذ صدى دولي نظرا لاكتشاف تابوت بهذا الحجم في الإسكندرية وخاصة بمنطقة سيدى جابر التي تعتبر  الجبانة الشرقية في العصر البطلمي.

 

تم اكتشاف التابوت أثناء الحفر ووضع المجسات وذلك لأخذ التصريح لبناء عقار والحصول على موافقة منطقة آثار الإسكندرية، وقد بدأ الحفر ووضع المجسات في 18 مايو الماضي وتم العثور على سطح التابوت ورأس لتمثال اثري يعود للعصر البطلمي في يوم 28 مايو الماضي، و بعد العثور على التابوت تم إبلاغ الجهات المعنية لمعاينة الموقع ووضع حراسة مشددة على الموقع من قبل المنطقة الشمالية العسكرية لحمايته وحراسة الموقع

 

التابوت الاثرى (1)
التابوت الاثرى 
التابوت الاثرى (2)
التابوت الاثرى 
التابوت الاثرى (3)
التابوت الاثرى (3)

 

التابوت الاثرى (4)
التابوت الاثرى 
التابوت الاثرى (5)
التابوت الاثرى 
التابوت الاثرى (6)
التابوت الاثرى  

 

 


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