صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة اليومية بشارع صلاح سالم

الأقصر – أحمد مرعى

قادت المهندسة هدية ثابت، مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، حملة نظافة بمنطقة وسط المدينة، تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، وشارك بالحملة قطاع وسط والعمال والمعدات، حيث قاموا بكنس شارع صلاح سالم الرئيسى، من على جانبى الشارع بالمعدات اليدوية وتمت إزالة الأتربة الناعمة، كذلك تم جمع مخلفات القمامة من الحاويات بواسطة المكبس إضافة إلى إزالة كافة التراكمات حول الحاويات بواسطة الباك لودر.

وأكدت هدية ثابت مواصلة العمل التنموي والحضاري بالمدينة – في بيان صحفي – أن الحملات تخرج بصفة يومية بناءاً على تعليمات مشددة من رئيس المدينة ، لافتةً إلى ضرورة الاهتمام بحملات النظافة واستكمال أعمال النظافة من خلال معدات مجلس مدينة الأقصر، بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، كما ناشدت المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المُعَدّة لذلك، والحفاظ على نظافة المدينة.