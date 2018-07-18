video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة اليومية بشارع صلاح سالم

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:28 م
صور.. مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة اليومية بشارع صلاح سالم جانب من حملات النظافة بشوارع مدينة الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
قادت المهندسة هدية ثابت، مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، حملة نظافة بمنطقة وسط المدينة، تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، وشارك بالحملة قطاع وسط والعمال والمعدات، حيث قاموا بكنس شارع صلاح سالم الرئيسى، من على جانبى الشارع بالمعدات اليدوية وتمت إزالة الأتربة الناعمة، كذلك تم جمع مخلفات القمامة من الحاويات بواسطة المكبس إضافة إلى إزالة كافة التراكمات حول الحاويات بواسطة الباك لودر.
 
 
وأكدت هدية ثابت مواصلة العمل التنموي والحضاري بالمدينة – في بيان صحفي – أن الحملات تخرج بصفة يومية بناءاً على تعليمات مشددة من رئيس المدينة ، لافتةً إلى ضرورة الاهتمام بحملات النظافة واستكمال أعمال النظافة من خلال معدات مجلس مدينة الأقصر، بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها، كما ناشدت المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المُعَدّة لذلك، والحفاظ على نظافة المدينة.
 
مساعدة رئيس مدينة الأقصر تقود حملة نظافة بشارع صلاح سالم
مساعدة رئيس مدينة الأقصر تقود حملة نظافة بشارع صلاح سالم

جانب من حملات النظافة بشوارع مدينة الاقصر
جانب من حملات النظافة بشوارع مدينة الاقصر

رجال مجلس المدينة خلال فعاليات حملة النظافة بشارع صلاح سالم
رجال مجلس المدينة خلال فعاليات حملة النظافة بشارع صلاح سالم
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس مدينة إسنا بالأقصر : رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملات نظافة بالشوارع

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

اخبار مصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

صور.. انطلاق أول رحلة تجارية منذ 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

وزير الكهرباء يطمئن المواطنين: "قللوا الاستهلاك وماتخفوش من فاتورة يوليو".. أناشدكم بعدم سداد الفواتير المبالغ فيها قبل تقديم شكوى لمحاسبة المقصر.. ويؤكد: وجهت بعدم الاعتماد على القراءات الدفترية للعدادات

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

السعداء الخمسة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى.. جنش يحجز مكانه بعد رحيل الشناوى.. طارق حامد يحقق كل طلباته.. أيمن حفنى يتقاضى ما يريد.. الونش يستعد للتألق بعد رحيل جبر.. بهاء مجدى يحتكر الجبهة اليسرى

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

صفحة بيراميدز ترحب بـ"دانى شاهين" أحدث الصفقات

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لو ملكيش فى التان.. اعرفى إزاى تتخلصى منه بمكونات من البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة