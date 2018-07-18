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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:57 م
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صور.. متظاهرون بلغاريون يسكبون الحليب على الأرض احتجاجا على مذبحة الأغنام

الأربعاء، 18 يوليه 2018 02:58 م
صور.. متظاهرون بلغاريون يسكبون الحليب على الأرض احتجاجا على مذبحة الأغنام تظاهرات فى بلغاريا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قام عدد من المتظاهرين، اليوم الأربعاء بتفريغ كميات من الحليب على بوابة مبنى الحكومة، احتجاجا على على المذبحة الجماعية للأغنام والماعز بعد تفشي وباء الأغنام والماعز الشديد العدوى بالقرب من الحدود البلغارية مع تركيا.

وشهدت إحدى المناطق النائية فى تركيا حادثة غريبة، تمثلت سقوط جماعى لقطيع كبير من الأغنام من على تلة مرتفعة.

ووفق ما لنشره موقع "سكاى نيوز" عربية ظهرت مئات الأغنام وهى متناثرة فى أرجاء وادى صخرى أسفل تبة عالية وهناك شخص يوثق لحظة تفقد أصحاب القطيع أغنامهم النافقة.

تظاهرات أمام مبنى الحكومة ببلغاريا
تظاهرات أمام مبنى الحكومة ببلغاريا

 

تظاهرات
تظاهرات

 

تفريغ الحليب على الأرض
تفريغ الحليب على الأرض

 

حرق صوف الحيوانات
حرق صوف الحيوانات

 

سكب اللبن
سكب اللبن

 


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