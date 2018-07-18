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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:33 ص
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صور.. تواصل فعاليات حملة جامعة خالية من فيرس سى بصيدلة المنصورة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:02 ص
صور.. تواصل فعاليات حملة جامعة خالية من فيرس سى بصيدلة المنصورة فاعليات الحملة
الدقهلية شريف الديب
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تواصلت كلية الصيدلة جامعة المنصورة فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى ، التى تقام تحت رعاية كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خلال الفترة من ٢٥ يونيو الى ١٥ اغسطس ٢٠١٨.

وتفقد كل من الدكتور ناهد محمود العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة و الدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصى بجامعة المنصورة سير العمل خلال هذا اليوم الذى تم خلاله اجراء تحليل فيروس سى ل ٢٦٤ من العاملين بكل من كلية الصيدلة   ومركزى الحساب العلمى والتقنية  ومطبعة الجامعة 
وتقام الحملة بتنظيم من ادارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الباطنة التخصصى بجامعة المنصورة ومستشفى جامعة المنصورة والهيئة العامة للتامين الصحى وشركة فاركو للادوية التى توفر كافة الادوات اللازمة للتحليل بالمجان

 

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