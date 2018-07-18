صور.. تفاصيل سقوط عصابة "الفلاتر" للنصب على المواطنين بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

نجح أهالى قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية فى إلقاء القبض على عصابة مكونة من4 متهمين وهروب خامس بعد قيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة فى العقد الثالث من العمر، بعد رش مادة مخدرة فى وجهها عقب إيهامها بفوزها بجائزة من شركة فلاتر ومنظفات، ولكن شاء القدر بأن يقع المتهمون فى قبضة أهالى القرية قبل هروبهم بالذهب، وارتكاب وقائع نصب أخرى على الأهالى.

وقام الأهالى بتوثيق المتهمين الأربعة بينهم سيدتان فى إحدى الأشجار، ولقنوهم علقة ساخنة، قبل تسليمهم لمباحث مركز قطور.

البداية بأن فوجئت ربة منزل تدعى "داليا. م" مقيمة قرية دماط، بالمتهمين يطرقون باب المنزل مدعين أنهم مندوبون لشركة فلاتر ومنظفات ويعرضون عليها شراء مستلزمات منهم مقابل حصولها على هدية، ولم تشك المجنى عليها لحظة بنية المتهمين لسرقتها، فما أن تمكن المتهمون من سرقتها إلا وقاموا برش مادة مخدرة فى وجهها فسقطت الضحية أرضا فاقدة للوعي، وقام المتهمون بخلع "غوايش" من يدها وفروا هاربين.

ولسوء حظ المتهمين عادت السيدة لوعيها وقامت بالصراخ للاستنجاد بالجيران، وقام الجيران بمطاردتهم وتمكنوا من ضبط 4متهمين وتمكن المتهم الخامس من الهروب، وقام الأهالى بتوثيقهم بالشجرة، وتلقينهم علقة ساخنة، ثم بعد ذلك قاموا بتسليمهم للشرطة التى قامت باقتيادهم للمركز.

ويقول عبد الحميد البربرى شقيق زوج المجنى عليها لـ"اليوم السابع"، إن الأهالى قبضوا عليهم ووثقوهم بالحبال فى الشجرة وتحفظوا على السيارة ولولا تعطل سيارة المتهمين لكانوا لاذوا بالفرار بالذهب المسروق.

وأكد أن الشرطة حضرت للقرية وقاموا باقتياد المتهمين للمركز وتوجهنا للمركز لتحرير محضر واكتشفنا أن المتهمين محرر ضدهم أكثر من 30محضرا على مستوى أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بقيام أهالى قرية دماط بضبط 4أشخاص أثناء قيامهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على المصوغات الذهبية الخاصة بها.

انتقل على الفور الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث المركز، والنقيب احمد ابراهيم معاون المباحث، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتم التقابل مع المجنى عليها وتدعى داليا 24 سنة ربة منزل.

وبسؤالها قررت بقيام كل من رجب م 35سنة مقيم قرية جعيف مركز ايتاى البارود- البحيرة سبق اتهامه فى 34 قضية سرقة ومخدرات وتبديد، آخرها القضية رقم 1069/2017 جنح مركز قويسنا " استيلاء"، فرج س 34سنة سائق، نورا ر 31سنة ربة منزل، عزيزة ع 31سنة ربة منزل وبحوزتها 3غوايش مصوغات مقلدة، و3غوايش ذهبية و3خاتم ذهب، وهروب رمضان ع.

وتابعت داليا أن المتهمين أوهموها أنهم مندوبو مبيعات لدى شركة فلاتر، غافلها المتهمون لسرقتها واستغاثت بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطهم والسيارة حوزتهم تحمل رقم 803672ملاكى البحيرة ماركة كيا سيراتو، وقاموا بتوثيقهم بالحبال لحين وصول قوات الشرطة.

بالكشف عن المتهمين تبين أنهم محرر ضدهم أكثر من 30 محضر سرقة بنطاق المحافظة، تحرر المحضر 13276جنح مركز قطور، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4أيام على ذمة التحقيقات.