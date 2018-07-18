صور.. تركيب 538 كشافا موفر للطاقة بشوارع وأحياء الخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أعمال تركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة، بشوارع وأحياء المدينة ضمن خطة المركز فى قطاع الإنارة العامة، حيث تم تركيب 538 كشاف موفر للطاقة بمعرفة قسم الإنارة بالوحدة المحليه لمركز ومدينة الخارجه، والذى إنتهى من تركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بحى عين الدار، 30 كشاف، وجارى العمل بحى المجاهدين حسب الخطه والبرنامج المعلن عنه مسبقا .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة فى بيان له، أن رئاسة المركز تستكمل تنفيذ خطة إحلال وتغيير الكشافات العادية فى الشوارع والأحياء، بأخرى موفرة للطاقة، ضمن خطة المركز لتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى كافة أحياء وقرى المدينة، مؤكداً على أن رئاسة المركز تستكمل أعمال النظافة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بصفة مستديمة .



جانب من العمل



تركيب كشافات موفرة



فى شوارع الخارجة



اثناء تركيب الكشافات



تركيب 538 كشاف موفر