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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:31 م
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صور.. تركيب 538 كشافا موفر للطاقة بشوارع وأحياء الخارجة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:29 م
صور.. تركيب 538 كشافا موفر للطاقة بشوارع وأحياء الخارجة صيانة كشافات الإنارة بالخارجة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أعمال تركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة، بشوارع وأحياء المدينة ضمن خطة المركز فى قطاع الإنارة العامة، حيث تم تركيب 538 كشاف موفر للطاقة بمعرفة قسم الإنارة بالوحدة المحليه لمركز ومدينة الخارجه، والذى إنتهى من تركيب كشافات ليد موفرة للطاقة بحى عين الدار، 30 كشاف، وجارى العمل بحى المجاهدين حسب الخطه والبرنامج المعلن عنه مسبقا .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة فى بيان له، أن رئاسة المركز تستكمل تنفيذ خطة إحلال وتغيير الكشافات العادية فى الشوارع والأحياء، بأخرى موفرة للطاقة، ضمن خطة المركز لتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى كافة أحياء وقرى المدينة، مؤكداً على أن رئاسة المركز تستكمل أعمال النظافة وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بصفة مستديمة .

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

تركيب كشافات موفرة
تركيب كشافات موفرة

 

فى شوارع الخارجة
فى شوارع الخارجة

 

اثناء تركيب الكشافات
اثناء تركيب الكشافات

 

تركيب 538 كشاف موفر
تركيب 538 كشاف موفر

 

استكمال اعمال التركيب
استكمال اعمال التركيب

 


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