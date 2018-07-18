صور.. بعد تصنيفها ضمن أفضل 25 وجهة سياحية.. تعرف على أجمل شوارع الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تعد مدينة الغردقة من أكبر المدن السياحية المصرية وعلى مستوى الشرق الأوسط، وصنفت عالميا من ضمن أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم، لاستقطابها أكثر من 32 جنسية حول العالم على رأسها الألمانية.

يرصد "اليوم السابع" أجمل شوارع الغردقة، التى وصفها الكثير بأنها قطعة من أوربا، لزراعة الورود بها، وكذلك وضع مقاعد خشبية لجلوس المواطنين عليها، وتكليف عدد من العمال لرى الأشجار والزهور وكذلك نظافتها بشكل دورى.

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن هناك خطة أعدتها المحافظة وهى أن تكون الغردقة مدينة عالمية، بتغير الصور البصرية للطرق والشوارع بها، بكونها تجذب عددا كبيرا من السياح حول العالم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه بدأت عملية التجميل بالشوارع الرئيسية بالمدينة أو الواجهة للمدينة كطريق المطار، حيث تمت زراعة النباتات الصيفية بالجزيرة الوسطى بطريق المطار بمدينة الغردقة وتحديدا أمام المنطقة السكنية هناك لتكون أيضا فى تلك التوقيت متنفسا للأهالى.

وأوضح المحافظ، أنه تمت زراعة النباتات الصيفية بالجزيرة الوسطى لطريق المطار أمام منطقة مبارك 8 بالغردقة، وطريق عبد المنعم رياض الذى يضم أغلب المبانى الحكومية، من بينها المحافظة ومديرية الأمن حيث تم زراعة الأزهار الصيفية بدلا من الأزهار الشتوية، وذلك لملائمة الطقس بالمدينة والحفاظ على الأزهار لمدة أطول والحفاظ على مظهرها اللائق والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة ومن هذه الأزهار نبات الباتونيا والوينكا .

وفى قلب مدينة الغردقة، طريق النصر، والتى حدثت به طفرة كبيرة كما وصفها محافظ البحر الأحمر، بإنشاء ممشى النصر الذى يضم حديقة عامة ضخمة ولعب للأطفال ومسرح كبير لإقامة الحفلات، وتم الاهتمام بالطريق بكونه هو مركز الغردقة وليكون ممشى النصر متنفسا للأهالى الذى أصبح يجذب يوميا الآلاف من المواطنين للجلوس بداخله.

كذلك يعد طريق منتصف منطقة الكوثر من أجمل الطرق بالغردقة، حيث توسعة الطريق الجزيرة الوسطى به كذلك وضع مقاعد للمواطنين ذات طراز يتناسب مع المنطقة .

وتستمر زراعة الأزهار الصيفية بدلا من الأزهار الشتوية وذلك لملائمة الطقس بالمدينة والحفاظ على الأزهار لمدة أطول ومظهرها اللائق والذى يضيف لمسات جمالية راقية للغردقة ومن هذه الأزهار نباتات الباتونيا والوينكا.

من جانبه قال أحمد عثمان، موظف، وأحد أهالى مدينة الغردقة، إن هناك عدة اختلافات مع محافظ البحر الأحمر من حيث أدائه بالمحافظة، إلا أن هناك عمليات تطوير قد تم الانتهاء منها بمدينة الغردقة، أظهرت المظهر الجمالى للمدينة.

وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع"، أن أهم تلك التطويرات عمليات تجميل الطرق بداية من طريق المطار ثم الطريق المؤدى من ميدان عبد المنعم رياض إلى منطقة الأحياء، مضيفا أن بداية طريق النصر حتى ممشى النصر.

كانت قد أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن جهاز التعمير بالمحافظة يقوم بعملية إنشاء عدة طرق داخلية بمدينة الغردقة لتيسير الحركة المرورية بالمدينة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة و لتخفيف الكثاقة المرورية، وكذلك لتغيير المظهر الجمالى للمدينة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه.

وأكدت المحافظة فى بيان سابق لها أن ذلك يأتى نظرا لضغط الزيادة المرورية للسيارات بالطرق العامة مثل طريق الحجاز باعتباره احد اهم الطرق الرئيسية بالمدينة ليأتى ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة، حيث يجرى أعمال الرصف فى الطريق المؤدى من النجدة وربطه بمساكن الروضة وطريق الحجاز والطريق الدائرى الاوسط ومساكن الاسكان الاجتماعى بأبوعشرة ومنطقة مبارك1.



طريق عبد المنعم رياض - الاحياء



طريق الاحياء



الخضرة والزهور فى الطريق امام مبنى المحافظة



طريق الكوثر



مقاعد فى الجزيرة الوسطى بطريق الكوثر



الطريق إلى ديوان عام محافظة البحر الأحمر



حديقة امام نادى الغردقة الرياضى



طريق النصر



اعمال التطوير بطريق النصر



الجزيرة الوسطى امام محافظة البحر الأحمر



طرق الغردقة



طريق المطار بالغردقة



طريق المطار امام منطقة مبارك 8