صور.. "الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية شطب فى أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع القيادات الشعبية ولجان المصالحات من إنهاء خصومة ثأرية، اليوم الأربعاء، بين أبناء عائلة سرور "أبناء عمومة" بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط بعد تقديم "الكفن" لولى الدم، وذلك فى إطار استراتجية الوزارة وخطة المديرية فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحا، والعمل على تصفيتها تعميقا للشعور الأمنى لدى المواطنين ومنعا لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على مؤشر الاستقرار الأمنى.

وتم الصلح تحت إشراف السيد اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط بعد خصومة دامت 9 سنوات، بسبب خلافات الجيرة، وذلك بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وأفراد العائلتين وعدد من أهالى القرية والقرى المجاورة بالسرادق المقام أمام مسجد أبو خليل بناحية شطب ــ دائرة المركز ـ بعد قيام نجل المتهم بتقديم رمز العفو "الكفن" لنجل المتوفى وتم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين، وأقروا جميعا بالصلح نهائى بينهما وتعهد أفراد الطرفين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم تعرض كل منهما للآخر .



































