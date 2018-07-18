صور.. أهالى درعا بسوريا يحتفلون برفع العلم على البلدات المحررة وإجلاء المحاصرين بكفريا والفوعة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قام عشرات المواطنين بدرعا السورية، اليوم الأربعاء بالاحتفال برفع العلم السورى فوق تل الحارة أحد أحياء ريف درعا بعد تحريره من الإرهابيين.

وعلى الجانب الأخر، قال التلفزيون الرسمى السورى إن حافلات وسيارات إسعاف دخلت بلدتى الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل مقاتلى المعارضة فى شمال غرب سوريا اليوم الأربعاء فى إطار اتفاق لإجلاء سكان.

وأفاد التلفزيون بدخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتى كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضى بإجلاء عدد من أهالى البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية".



احتفالات برفع العلم السورى ودخول الجيش



جانب من الاحتفالات



رفع العلم السورى فوق تل الحارة بريف درعا



رفع العلم السورى



رفع العلم



جانب من وصول الحافلات قريتى الفوعة وكفريا



حافلات تدخل قريتين الفوعة وكفريا



حافلات نقل تدخل الفوعة وكفريا



حافلات



دخول الحافلات



دخول الحافلات