صور.. أستاذ جامعى يقدم مقترحا لتطوير ميادين الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور هانى يونس رشدى المدرس بقسم الإرشاد بكلية السياحة بجامعة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه لديه اقتراح لتطوير ميادين الفيوم، مشيرا إلى أن الزائر لمدينة الفيوم لا يعرف بها سوى ميدان السواقى على الرغم من احتواء المدينة على العديد من الميادين الهامة والحيوية.

ولفت رشدى إلى أن من بين الميادين الهامة بمحافظة الفيوم ميدان المسلة وميدان الحواتم والشيخ حسن والسلخانة وميدان باب الوداع و ميدان الصوفى وميدان صوفى أبو طالب (التدريب سابقا) وميدان الفنية وميدان رفعت عزمى وميدان المستشفى ويدان المبيضة والشيخ سالم وكوبرى المرزبان ومدخل مدينة الفيوم من عند منطقة منشاة عبد الله للدخول إلى جامعه الفيوم وتكون وسيلة بسيطة للتسويق للزائر لمحافظة الفيوم بمعالمها السياحية.

ويضيف رشدى، أن الفيوم لديها العديد من المقومات التاريخية والأثرية والسياحية لتكون محافظة سياحية من الطراز الأول ولكنها تحتاج إلى تطوير العديد من الخدمات والنية الأساسية بها وبداية التسويق للمحافظة الاهتمام بالميادين لأنها أول ما يلفت انتباه الزائر للمدينة وأهلها والانطباع الأول يدوم وميادين محافظتنا الفيوم تحتاج إلى كثير من التطوير بدء من إزالة العشوائى.

وتزيين تلك الميادين باسم شخصية تاريخية من أبناء الفيوم ومعلم من معالمها مثلا تسمية أحد الميادين باسم عائشة حسانين أو حمد باشا الباسل وغيرهم ممن قدموا للفيوم، فلا يوجد مستقبل بدون ماضى بجانب عمل استراحات لانتظار سيارات الأجرة والتاكسيات وعمل لوحات للإيجار لعرض إعلانات عليها تدر دخلا للمحافظة. ويقترح الدكتور هانى رشدى عمل ديوراما لأحد معالم الفيوم السياحية ومعلومات بسيطة عنه وكيفية الوصول لها واهم الخدمات السياحية بها.