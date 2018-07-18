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بعد تهرب 570 ألفا من أداء الخدمة..

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 11:13 م
صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية الجيش التركى
كتب: هانى محمد
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كشفت صحيفة زمان التركية، عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الذى سيطرح على البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وقال بولنت توران نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، إن مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية سيكون قيمته 15 ألف ليرة على أن تخفض فترة الخدمة العسكرية إلى 25 يومًا فقط.

يُذكر أن رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان الحالى بن على يلدريم قد أدلى بتصريحات حول الخدمة العسكرية مدفوعة الأجر قبل الانتخابات، حيث ذكر يلدريم فى تصريحاته أن 570 ألف و422 شخصا يتهربون من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية فى تركيا.

وأشار يلدريم إلى وجود 5 آلاف و772 فارا بالإضافة إلى مليونى و930 ألف و279 شخص مؤجلين للخدمة العسكرية ومليون و558 ألف و438 شخص مؤجلين نظرا لكونهم يدرسون.

وأوضح يلدريم فى بيانه أن نحو 5 مليون ونصف مليون شخص يواجهون مشكلة مع الخدمة العسكرية.

 


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