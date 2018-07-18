صحة بنى سويف: تكليف دفعة جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، تكليف دفعة جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة، تمهيدا لتطبيق نظام ربط بيانات أسرة الرعايا والحضانات بالمستشفيات إلكترونيا بالغرفة.

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة دعاء الروبى مدير الطوارئ بمديرية صحة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى اجتماع فريق عمل الطوارئ ( ١٣٧ )بعد تكليف دفعه جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة تمهيدا لتطبيق نظام ربط بيانات أسرة الرعايا والحضانات بالمستشفيات إلكترونيا.