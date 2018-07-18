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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:04 م
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صحة بنى سويف: تكليف دفعة جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:53 م
صحة بنى سويف: تكليف دفعة جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة فنيو الخدمات الطبية العاجلة
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، تكليف دفعة جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة، تمهيدا لتطبيق نظام ربط بيانات أسرة الرعايا والحضانات بالمستشفيات إلكترونيا بالغرفة.
 
وفى سياق متصل عقدت الدكتورة دعاء الروبى مدير الطوارئ بمديرية صحة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتور أحمد بغدادى مدير الطب العلاجى اجتماع فريق عمل الطوارئ ( ١٣٧ )بعد تكليف دفعه جديدة من فنيى الخدمات الطبية العاجلة تمهيدا لتطبيق نظام ربط بيانات أسرة الرعايا والحضانات بالمستشفيات إلكترونيا.
 
ناقش الاجتماع معوقات العمل وسبل الوصول للحلول لخدمة المرضى ومناقشة إمكانيه تلقى الشكاوى على الخط الساخن بعد التنسيق مع الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.
 
 

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