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الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:32 م
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"صحة الإسكندرية" تشارك فى الدورة التدريبية لبرنامج الصيدلية الإكلينيكية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:13 م
"صحة الإسكندرية" تشارك فى الدورة التدريبية لبرنامج الصيدلية الإكلينيكية جانب من الدورة
الإسكندرية ــ جاكلين منير
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شارك الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فى فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج الصيدلية الإكلينيكية التى أقيمت بمستشفى صدر المعمورة، بالتعاون بين الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية ونقابة صيادلة الإسكندرية.
 
كما حضر فعاليات الدورة كل من، الدكتور محمد أنس نقيب صيادلة الإسكندرية، والدكتورة هالة عبده مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، والدكتور علاء الدخس مدير مستشفى صدر المعمورة، وتم مشاركة أكثر من 30 صيدليا على مدار 3 أشهر بواقع محاضرة أسبوعيا، وذلك تنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة، لرفع الكفاءة العلمية للفريق الطبى لتحسين الخدمة الطبية المقدمة بالمنظومة الصحية، وكانت فعليات الدورة تتضمن منهج البورد الأمريكى " الفارماكوثيرابى"، وتعكس رؤية جديدة فى مجال ممارسة الصيدلة.

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