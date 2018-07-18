شاهد فى دقيقة.. شروط السفر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى الجديد

كتب ـ وليد عبد السلام

يمكن قانون التأمين الصحى الجديد المنتفعين من السفر للعلاج بالخارج على أن تتحمل هيئة التأمين الصحى الجديدة كافة تكاليف العلاج إذا كان المريض لا يتوفر له علاج داخل الجمهورية.

"اليوم السابع" يقدم فى الفيديو التالى طريقة السفر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى.

1- أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بقيمة 1.8 مليار جنيه

2- يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد يليها 4 محافظات أخرى هى جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس

3- يعتبر السفر للعلاج على نفقة التأمين الصحى من أهم النقاط التى تضمنها القانون الجديد

4- يسافر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين كل من يستحيل علاجه داخل الجمهورية

5- يتقدم المريض أو أى من ذويه بطلب للعلاج بالخارج على النموذج المعد للسفر للعلاج بالخارج إلى اللجنة الثلاثية الخاصة بالعلاج بالخارج

6- يحدد موعد للجنة ويشترط فيها حضور المريض إذا لم يكن محجوزا فى المستشفى وإذا سمحت حالته الصحية بذلك

7- يتم اتخاذ قرار السفر بشكل نهائى بناء على تقارير فنية يتم إعدادها بمعرفة الأطباء المتخصصين

8- يصدر قرار العلاج بالخارج معتمدا من رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية محددا فيه اسم المريض.

9- تقوم إدارة اللجنة الطبية الثلاثية بمخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج لاتخاذ إجراءات الحجز للمريض لدى جهة العلاج بالخارج

10- تتخذ اللجنة الطبية الثلاثية إجراء ترتيبات الحجز والسفر لمرافق واحد فقط مع المريض