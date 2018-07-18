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الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:22 م
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رفع 35 طن قمامة ومتراكمات صلبة فى حملة مرافق بالقليوبية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:54 م
رفع 35 طن قمامة ومتراكمات صلبة فى حملة مرافق بالقليوبية رفع مخالفات- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت مديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كافة المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 444 قضية، تنوعت ما بين 148 إزالة فورية، و92 محضر إشغال طرق، و18 محضر نظافة وبيئة، و32 محضرا لبائعين متجولين، و20 محاضر لفرش شاى، و46 محضر وصلات كهربائية، و61 محضر لإعلانات مخالفة.

كما قامت قوات إنفاذ القانون ببنها في القليوبية بتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة الاشغالات الواقعة على مساحة 18 ألف و500 متر تعديات على جسر النيل الكورنيش النيل بمدينة بنها من كافتريات ومراسى غير قانونية فى حملة مكبرة برئاسة نجوى العشيرى رئيس مدينة ومركز بنها، بالتعاون مع مديرية امن القليوبية وشرطة المسطحات المائية.

 
وأكدت رئيس مدينة بنها، أن المساحة المذكورة سيتم إنشاء شارع مصر وكورنيش بها، موضحة أنه جارٍ تسليم الموقع لشركة المنفذة.

 


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