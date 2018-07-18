رئيس مباحث غرب القاهرة يكشف كواليس سقوط المتهمين بالسطو على شركة بعابدين

كتبت محمود عبد الراضى

كشف العميد حاتم البيبانى رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة كواليس القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة، وتهديد موظفى إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة عابدين، وسرقة خزينة حديدية بداخلها أكثر من مليون جنيه .

قال البيبانى إن المتهمين السبعة كونوا تشكيلاً عصابيا فيما بينهم، وانتحلوا صفة رجال شرطة، وكسروا باب شركة للشحن، كائنة بشارع جواد حسنى بدائرة القسم، وهددوا موظفى الشركة بسلاح نارى "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة " والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى 1,005,235 جنيه - 6000 دولار - 100 يورو - 4 هواتف محمولة .



العميد حاتم البيباني

وأضاف العميد البيبانى فى تصريحات صحفية أنه عقب ارتكاب الواقعة توجه المتهمون لأحد الأشخاص بمنطقة كرداسة ويدعى "حسن.ش.ح" 28 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة لكسر الخزينة الحديدية والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية ، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بكسر الخزينة المستولى عليها مقابل مبلغ مالى 70 ألف جنيه.

وأضاف: "باستكمال مناقشة المتهم اعترف بتخلصه من الخزينة الحديدية بإلقائها بأحد المصارف العمومية ، وتم بإرشاده ضبط الخزينة المستولى عليها وعثر بداخل الدرج الخاص بها على مبلغ مالى 6000 ألف دولار ، 100 يورو، وضبط مبلغ مالى 60 ألف جنيه من متحصلات الواقعة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت برئاسة اللواء محمد منصور مدير المباحث فى تحديد وضبط المتهمين وهم أبانوب.س.ص، سنة 23 ، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة حال استقلاله السيارة رقم ف ق هـ 349.. وبحوزته سلاح أبيض " مطواة و المدعو "جون.ن.و" ، 22 سنة ، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وبحوزته مبلغ مالى 97,050 ألف جنيه.

وكذلك ضبط المتهم مجدى.ع.ج ، 34 سنة ، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها قضية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا إحداها بالمؤبد و"طارق.م.م"، 48 عاما، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة و المتهم وليد.ح.ع، 45 عاما، سائق ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، مسجل شقى خطر "فرض سيطرة " ، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها قضية "مشاجرة وضرب" .

وضبط المتهم "أحمد.إ.أ"، 19 عاما ، عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض" هارب ، و"طارق.ص.هـ " 31 عاما، جزار ، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "إيصالات أمانة " بالحبس سنتين وشهر، هارب .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين الهاربين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين من الثالث حتى الخامس حال اختبائهم داخل مسكن صديقهم المدعو "أحمد.س.ع" ، 34 عاما، عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية ( مبلغ مالى 581,000 ألف جنيه " من متحصلات الواقعة "- عدد 2 طبنجة صوت - 10 طلقات صوت - 2 جراب طبنجة - سيارة رقم ق ق 6132 والمستخدمين فى إرتكاب الواقعة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين وأقروا بأن باقى المبالغ المالية والهواتف المحمولة المستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين ، وأقر المتهم "أحمد.س.ع" بإيوائه المتهمين بمسكنه نظير تحصله على مبلغ 5000 جنيه " ضبطت بإرشاده".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن، وإعادة باقى المسروقات.