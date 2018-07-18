رئيسة الوزراء البريطانية تنفى تمديد تنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة

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نفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى، اليوم الأربعاء، مد فترة تنفيذ المادة 50 التى تنظم آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال ردها على أسئلة النواب اليوم فى الجلسة الأسبوعية فى مجلس العموم.

وقال زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومى الإسكتلندى ايان بلاكفورد: "إن المملكة المتحدة لا يمكنها أن تغادر الاتحاد الأوروبى بدون صفقة"، مشددا على أن الجيل القادم سيدفع ثمن ما أسماه بـ "الحماقة".

وتساءل النائب البرلمانى ما إذا كانت رئيسة الوزراء ستقوم بمد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، فأجابت رئيسة الوزراء بالنفي.

واتهم النائب البرلمانى رئيسة الوزراء، بأنها تخضع لآراء اليمينيين فى حزب المحافظين من دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو ما يهدد موقفها التفاوضى مع التكتل.

وأكدت تريزا ماى أنها لا تزال متمسكة بما تم التوصل إليه فى مقرها الريفى مع وزراء الحكومة فى (التشيكرز)، مشددا على أن الورقة البيضاء التى أصدرتها هى أساس عملية التفاوض.