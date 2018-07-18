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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. بدء إضافة المواليد ببطاقات التموين أول أغسطس

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. بدء إضافة المواليد ببطاقات التموين أول أغسطس د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
 
 
 
 

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