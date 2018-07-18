دواوين الوزارات × 24 ساعة.. بدء إضافة المواليد ببطاقات التموين أول أغسطس

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
"المستشفيات النموذجية" أكبر تجمع صحى لعلاج المصريين.. تطوير 47 مستشفى بالجمهورية لأداء خدمات متميزة بـ 6.1 مليار جنيه.. المنظومة تقدم رعاية طبية فى 16 تخصصا.. وعلاج غير القادرين بالمجان.. والقادرين بـ 20 جنيها
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
الدولة تواجه الانفجار السكانى.. وزارة الأوقاف توقع بروتوكولا مع "الصحة" للتوعية.. مختار جمعة: تنظيم النسل ضرورة ملحة وأكبر خطر على مصر بعد الإرهاب.. وهالة زايد: قوافل طبية تجوب المحافظات تضم أطباء وأئمة
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
تنسيق الجامعات فى يومه الثانى.. التعليم العالى: 70 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى حتى الآن.. مؤشرات جديدة: 97.7% حد أدنى للطب 97.5% للأسنان و96.3% للصيدلة..وبشرى للمرحلة الثانية: 2100 مكان شاغر بالهندسة
وزارة الكهرباء:
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
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