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داخلية ألمانيا: معاقبة شرطى لتعديه بالضرب على معلم يهودى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:43 ص
داخلية ألمانيا: معاقبة شرطى لتعديه بالضرب على معلم يهودى الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت الشرطة الألمانية فى مدينة بون، بإنها ستوقع عقوبة حازمة على شرطى اعتدى على معلم يهودى، وذلك بعدما طلب المعلم العون من الشرطة عقب تعرضه لهجوم نفذه شخص ألمانى من أصول فلسطينية.

ووفقا لقناة "بلجيك 24" البلجيكية، فأن ألمانى من أصول فلسطينية، قد هاجم المعلم اليهودى الإسرائيلى إسحاق يوحنان ميلاميد، المنحدر من الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضى فى مدينة بون، وهو الأمر الذى أجبر الشرطة على التدخل، وبعدها ظنت الشرطة بأن المعلم اليهودى هو من اعتدى على الشاب، لتبدأ فى السيطرة عليه وضربه بعدما أبدى مقاومة أمام الشرطة.

وقد اعترف رجال الشرطة الألمانية بوقوعهم فى هذا الخطأ، ولكن تم تقديم اعتذار عنه، وبعدها أصدرت الشرطة بيان تؤكد به بأن ما حدث هو كون المعلم اليهودى لم يستجب لمطلب الشرطة بالالتزام بالوقوف وقام بالمقاومة، وهو ما نفاه إسحاق يوحنان اليهودى تماما، وقال بإن الشرطة الألمانية تنشر أكاذيب حول هذه الواقعة، مشددا على كونه سوف يحاول توضيح الحقائق أمام الجميع من أجل أن يعود له حقه بشكل كامل.

وقال شاهد عيان لصحيفة "جنرال أنتسايجر" المحلية بمدينة بون، بإنه قد شاهد الاعتداء وصرح أنه شهد فقط أن فرد شرطة يصارع المعلم اليهودى.

 


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