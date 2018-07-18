حصاد الأخبار.. الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى وسعره لن يرتفع

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

هندسة القاهرة

المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتونى بلير

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

دار الافتاء المصرية

الأرصاد الجوية

انقطاع المياه عن 4 مناطق

جامعة الأزهر

مدينة بدر

اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

نقابة البيطريين

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الحاج عماد أبو حسين نقيب الفلاحين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتابة رغبات الثانوية العامة

وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة