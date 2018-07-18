حصاد الأخبار.. الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى وسعره لن يرتفع

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الزراعة: ما نزرعه من أرز يحقق الاكتفاء الذاتى.. وسعره لن يرتفع
"الكهرباء" تختار شركة هندية لتنفيذ خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجاوات
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
منح دراسية من هندسة القاهرة للطلاب الـ50 الأوائل على الثانوية العامة
هندسة القاهرة
مدرسة السكة الحديد تحدد 210 درجات كحد أدنى.. والقبول لأصحاب المجموع الأعلى
المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
الصحة: توفير الكواشف الطبية لفحص 45 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
"التعليم" تجرى اليوم المقابلات الشخصية للمعلمين للمدارس اليابانية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
الإمام الأكبر يلتقى تونى بلير بمقر إقامته فى لندن لتعزيز سبل التعاون
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتونى بلير
"الإسكان": تخصيص 643 وحدة بمشروع "إسكان المصريين العاملين بالخارج"
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
دار الإفتاء: قراءة القـرآن الكريم مصحوبا بالنغمات الموسيقية حرام شرعا
دار الافتاء المصرية
الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأرصاد الجوية
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقليوبية الجمعة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال التطهير
انقطاع المياه عن 4 مناطق
جامعة الأزهر: 5 أغسطس بداية تنسيق المدن الجامعية
جامعة الأزهر
جهاز مدينة بدر يحدد 9 سبتمبر للمتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى
مدينة بدر
نائب محافظ القاهرة: 7 مشروعات سكنية لمواجهة العشوائيات تنتهى العام الجارى
اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة
ننشر موافقات "الزراعة" لـ2715 مشروعًا للنفع العام على مساحة 5593 فدان
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
وزير القوى العاملة يلتقى اللجان النقابية ويؤكد: تحويل النظام الورقى لإلكترونى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
التعليم العالى: منح من جامعة شاردا الهندية والوكالة المغربية للتعاون الدولى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
نقابة البيطريين: إحالة 3 أطباء للتحقيق بعد منح أسماءهم لدخلاء على المهنة
نقابة البيطريين
النقل: لا زيادة فى أسعار قطارات السكك الحديد
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
التعليم تعلن إتاحة جميع أسئلة امتحانات الثانوية ونماذج الإجابة على موقع الوزارة
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
99,7 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة محولات شرق دمياط الجديدة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
التعليم: تعديل المسمى الوظيفى وضم المدة والتوزيع العادل للمعلمين بكل التخصصات
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
نقابة الفلاحين تتقدم بمشروع قومى لاستصلاح 2.5 مليون فدان
الحاج عماد أبو حسين نقيب الفلاحين
القوى العاملة تتابع ملابسات إشعال مصرى النار فى نفسه بإيطاليا
محمد سعفان وزير القوى العاملة
الصحة تصدر 3 قرارات هامة لمرضى العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الحكومة: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد 2% لطلاب شمال سيناء
كتابة رغبات الثانوية العامة
وزير الكهرباء: لا زيادة جديدة خلال العام المالى الحالى فى تعريفة الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها
نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم في العالم بانجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها
"الحج السعودية" تعرض فيديو يشرح شكل الحج فى 2030 بدون تدخل العنصر البشرى
مناسك الحج
وزير الكهرباء: تركيب 1.5 مليون "عداد كارت" سنويا ونعمل على تحسين الخدمة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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