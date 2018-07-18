حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة

كتب ــ سليم على

قررت نيابة العجوزة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة ممرض بالإكراه فى العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من " فيصل. د " ممرض يحمل جنسية عربية يفيد قيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإيقافه أثناء سيره بالشارع، وادعائهم أنهم من رجال الشرطة وأجبروه على استقلال السيارة صحبتهم واستيلائهم منه على مبالغ مالية قدرها 3000 جنيه، و400 دولار أمريكى، وساعة يد، وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات أن التحريات أثبت ارتكاب 3 عاطلين الواقعة، وبإعداد كمين لهم تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة والنقيب أحمد عادل من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.