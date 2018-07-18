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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:43 م
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حبس مواطن بالشرقية زور شهادة لنجله لإلحاقه بنادى المقاصة

الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:07 م
حبس مواطن بالشرقية زور شهادة لنجله لإلحاقه بنادى المقاصة حبس
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس مواطن من مركز بلبيس، لارتكابه واقعة تزوير، إذ استخرج شهادة وفاة لابنه، وبعدها أعاد قيده باسم وتاريخ ميلاد جديد لكى يلحقه بنادى المقاصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير.

 كشفت مباحث الأحوال المدنية، برئاسة المقدم أحمد سعيد، واقعة تزوير، عندما تقدم" محمد م ال س" مقيم بقرية تابعة لمركز بلبيس، بطلب لإعادة قيد ابنه "س" لاستخراج بطاقة رقم قومى له.

وبمطالعة الأوراق من قبل الأحوال المدنية، تبين أن الأب استخرج شهادة وفاة لنجله، موثقة بختم النسر، وكان مثبت بها أنه مواليد 1997،وبعدها أعاد قيده لاستخراج شهادة ميلاد جديدة له بتاريخ 2001، وتوجه بشهادة الميلاد الجديدة إلى الأحوال المدنية لاستخراج  بطاقة رقم قومى بتاريخ الميلاد المزيف ليصبح عمر نجله 17 عاما، وعمره الحقيقى 21 عاما، وذلك من أجل أن يتمكن من إلحاقه بنادى الماقصة، وتم التحفظ على المتهم وتحرر له المحضر رقم 6384 إدارى مركز شرطة بلبيس.

 


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