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الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:02 م
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حبس فتاة البحيرة صاحبة الفيديوهات الإباحية المتداولة على الإنترنت

الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:03 م
حبس فتاة البحيرة صاحبة الفيديوهات الإباحية المتداولة على الإنترنت حبس
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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قرر المستشار معتز حجاج رئيس نيابة مركز دمنهور حبس ربة منزل لاتهامها بممارسة الرذيلة ونشر فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الإجتماعى والإنترنت 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة واللواء محمد هندى مدير المباحث تمكنت من ضبط ربة منزل لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للأداب ونشر مقاطع جنسية على الإنترنت.

البداية وردت معلومات للمقدم حسام البدرى رئيس مباحث الآداب مفادها تداول مقاطع جنسية لربة منزل مقيمة بدمنهور على الإنترنت و حالة من الغضب والسخط العام بين جموع الأهالي بدمنهور والقري المجاورة عقب تداوال عدة أفلام جنسية مثيرة لربة منزل وعدة رجال.

وبالبحث وجمع المعلومات تم تحديد هوية صاحبة المقاطع الجنسية و تدعي س. ح. ال 35 ربه منزل ومقيمة دائرة مركز دمنهور وأنها تمارس الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادي وبدون تميز.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم مداهمه منزلها وإلقاء القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بصحه تللك الفديوهات الجنسية المثيرة وانها تخصها وانها شاركت في تصوير تلك المقاطع بغرض الترويج لها وجلب واستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسيه الحرام وانها كانت في مآمن عن عيون مباحث الآداب وبعرضها علي النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

 

 

 


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