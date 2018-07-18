جامعة السويس تستقبل 144 طالبا لتنسيق الثانوية

السويس - سيد نون

قال الدكتور سيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ، ان معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة استقبلت منذ فتح باب المرحلة الاولى بالثانوية العامة من يوم 16 يوليو حتى اليوم الأربعاء 144 طالب.

وتابع رئيس جامعة السويس خلال اجتماع إداري بمقر الجامعه ، ان الجامعة خصصت عدد 2 معامل للتسنيق الالكترونى بكلية الآداب و بكلية العلوم لاستقبال طلاب المرحلة الاولى من التاسعة صباحا حتى الساعة الثلاثة عصرا والتي توجد في عدد من كليات الجامعة، تشمل الزراعة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، والسياحة والفنادق.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى ، فى تصريحات خاصة له اليوم ، أن اليوم الاول فى المرحلة الأولى استقبلت الجامعة 44 طالب وفى اليوم الثانى 67 طالب وفى اليوم الثالث 33 طالب باجمالى 144 طالب خلال ثلاثة أيام.