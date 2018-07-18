video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 يوليه 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة السويس تستقبل 144 طالبا لتنسيق الثانوية

الأربعاء، 18 يوليه 2018 06:30 م
جامعة السويس تستقبل 144 طالبا لتنسيق الثانوية تنسيق
السويس - سيد نون
إضافة تعليق

قال الدكتور سيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ،  ان معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة استقبلت منذ فتح باب المرحلة الاولى بالثانوية العامة من يوم 16 يوليو حتى اليوم الأربعاء 144 طالب.

وتابع رئيس جامعة السويس خلال اجتماع إداري بمقر الجامعه ، ان الجامعة خصصت  عدد 2 معامل للتسنيق الالكترونى بكلية الآداب و بكلية العلوم  لاستقبال طلاب المرحلة الاولى من التاسعة صباحا حتى الساعة الثلاثة عصرا والتي توجد في عدد من كليات الجامعة، تشمل الزراعة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، والسياحة والفنادق.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى ، فى تصريحات خاصة له اليوم ، أن اليوم الاول فى المرحلة الأولى استقبلت الجامعة 44 طالب وفى اليوم الثانى 67 طالب وفى اليوم الثالث 33 طالب باجمالى 144 طالب خلال ثلاثة أيام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء الدارسة بكليتى الطب والهندسة فى جامعة السويس

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

وزير الكهرباء: محطة "طاقة الرياح" برأس غارب توفر 420 ألف طن بترول مكافئ - صور

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة وميدان الجيزة و4 مناطق الجمعة 6 ساعات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

الصاعدون والهابطون فى ليلة إحياء أمال الأهلى فى التأهل لربع نهائى أفريقيا.. كارتيرون وأزارو وكوليبالى ومعلول ومحارب فى طابور الناجحين.. ومؤمن زكريا وأحمد فتحى وسعد سمير "علامات استفهام" رغم ثلاثية بطل بتسوانا

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

صور.. نقل أقدم مخطوطة للقرآن الكريم فى العالم بإنجلترا لمقر شيخ الأزهر لتفقدها

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

استعادة الثقة وانسجام كارتيرون أبرز مكاسب الأهلى من موقعة تاونشيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة