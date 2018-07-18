تونس توقع بروتوكولا للانضمام إلى مجموعة "الكوميسا"

كتب سمير حسنى

وقعت تونس بروتوكول تعاون للانضمام إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا".

بدأت اليوم الأربعاء ، بالعاصمة الزامبية لوساكا القمة العشرون للكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى ) والتى تستمر لمدة يومين ويترأس وفد مصر فى فعاليات القمة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

شارك فى الجلسة الافتتاحية للقمة الرئيس هيريراجاوناريمامبيانينا رئيس دولة مدغشقر، والرئيس ايدجارشوانجو لونجو رئيس جمهورية زامبيا إلى جانب سينديسو نجوينا - سكرتير عام الكوميسا.