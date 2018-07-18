تمديد الاقامة الجبرية على المخرج السينمائى الروسى كيريل سيريبرينيكوف

أ ف ب

مدد القضاء الروسى، اليوم الاربعاء، لحوالى شهر، الاقامة الجبرية المفروضة على المخرج السينمائى الروسى كيريل سيريبرينيكوف المتهم باختلاس أموال فى قضية وصفها "بالعبث".

وقالت القاضية ناديا دودار، فى تصريحات أدلت بها فى ختام الجلسة ونشرتها وكالة الانباء الروسى "تاس" إن "طلب المحققين قبل وتم تمديد الإقامة الجبرية لسيريبرينيكوف إلى 22 أغسطس".

وخلال الجلسة، قال المخرج السينمائى كما نقلت وكالة الانباء "ريا نوفوستى"، إن "ما يحدث معى ومع الاشخاص الآخرين فى هذه القضية يمكن أن يوصف بكلمة واحدة هى: العبث".