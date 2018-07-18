"تعليم كفر الشيخ" تنظم حفلا لتكريم أوائل الثانوية العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وعددهم 36 طالباً وطالبة، وأوائل الدبلومات الفنية، والمتفوقين في الأنشطة المتعددة، مؤكدة أنها ستدعم أى نشاط من شأنه رفع مستوى الطلاب سواء فى التعليم الفنى أو العام.

يذكر أن عدد أوائل الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ 36 طالباً وطالبة، منهم 14 طالباً وطالبة بالقسم الأدبى تتراوح درجاتهم بين 408.5 درجة و401 درجة، وعدد طلاب أوائل الثانوية العامة " القسم العلمى علوم " 12 طالباً وطالبة وتتراوح درجاتهم بين 409 درجة حتى 408.5 درجة، وعدد طلاب أوائل الثانوية العامة "القسم العلمى رياضيات" 10 طلاب تتراوح درجاتهم بين 408.5 درجة و405.5 درجة.



















