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الأربعاء، 18 يوليه 2018 10:48 ص
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ترامب يلعب الجولف فى منتجعه باسكتلندا مقابل 77 ألف دولار

الأربعاء، 18 يوليه 2018 09:31 ص
ترامب يلعب الجولف فى منتجعه باسكتلندا مقابل 77 ألف دولار ترامب
رويترز
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دفعت الحكومة الأمريكية أكثر من 77 ألف دولار لمنتجع الرئيس دونالد ترامب فى اسكتلندا قبيل إقامته به فى مطلع الأسبوع الماضى وذلك وفقا لسجلات الإنفاق الاتحادية، مما يرجح أن تكون زيارته الرسمية لأوروبا قد أدرت أموالا على امبراطورية أعماله.

وتظهر سجلات الإنفاق التي اطلعت عليها رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية، وهى الجهة التى ترتب عادة السفريات الرئاسية للخارج، دفعت أكثر من 77 ألف دولار منذ أبريل لشركة إس.إل.سى تيرنبرى المحدودة التى يملكها ترامب والتى تمتلك المنتجع وذلك مقابل توفير "غرف فندقية لزيارة كبار الشخصيات".

وكانت صحيفة (ذا سكوتسمان) الاسكتلندية هى أول من تحدث عن هذه المدفوعات.

ومكث ترامب فى المنتجع ولعب الجولف هناك يوم السبت الماضى خلال الفاصل الزمنى بين حضوره اجتماعا لحلف شمال الأطلسى وعقده لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ولم يتضح إن كان المبلغ بأكمله قد أنفق على تغطية تكاليف زيارة ترامب. وتشير السجلات الاتحادية إلى أن وزارة الخارجية دفعت لشركة تيرنبرى 7670 دولارا فى أبريل و70 ألف دولار أخرى فى الأيام التى سبقت زيارة ترامب هذا الأسبوع.

وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية عن التعليق ولم يجب مسؤولو البيت الأبيض على طلب التعليق.

 

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