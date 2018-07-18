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تجديد حبس 6 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 12:35 ص
تجديد حبس 6 من أعضاء الألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى نيابة أمن الدولة
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوي، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

 

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.


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