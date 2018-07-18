"تجارة الإسكندرية": نرحب بالطالب المصاب بضمور العضلات وننشئ مركزا لذوى الاحتياجات

الإسكندرية – هناء أبو العز

أعلن الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، رغبته فى استقبال الطالب محمد الشحات، المصاب بضمور فى عضلات أطرافه الأربعة، والذى نجح بتفوق فى الثانوية العامة رغم ظروفه المادية والاجتماعية والصحية، بنسبة 92.5%، واستقباله فى كلية التجارة.

وأوضح الصيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس كلية التجارة، وافق على إنشاء مركز لذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، لتصبح الكلية أول كلية تجارة تستقبل المكفوفين، وذلك بسبب تحقيق رغبة الكثيرين منهم فى الانضمام للكلية.

وأشار عميد كلية التجارة، إلى تجهيز مركز ذوى الاحتياجات الخاصة، بكافة الأجهزة والمستلزمات التى يحتاجها الطلبة، للتسهيل عليهم، خاصة أن راغبى الدخول لكلية التجارة لهم عقليات ذكية جدًا، ولكن الكل يتخوف من خوضها فى حالة عدم تجهيزها لهم بالشكل المناسب والملائم لهم.

يذكر أن الطالب محمد الشحات، أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعى والصحف، بعد نجاحه وهو من موالد محافظة البحيرة، ووالده يعمل مزارعًا باليومية، ويسكنوا فى شقة بالإيجار، وتبرع أحدهم لهم بقطعة أرض مساحتها 60 مترا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يبنوها إلا بالخشب، بالإضافة إلى أنه كان يذهب إلى المدرسة بتوك توك خاص بقيمة 40 جنيها فى كل مرة يذهب فيها إلى المدرسة والدروس، وهو ما كان يمثل عبئا على والده الذى لديه 4 أبناء آخرين.