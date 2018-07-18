تايمز: رئيسة وزراء بريطانيا تهدد متمردى حزبها بالدعوة لانتخابات عامة

لندن (رويترز)

ذكرت صحيفة تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى هددت نوابا متمردين فى حزبها المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك فى إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

وفى واحدة من أكثر الفترات اضطرابا فى التاريخ السياسى الحديث فى بريطانيا، أجريت 4 انتخابات كبرى فى السنوات الأربع الماضية: الاستفتاء الإسكتلندى على الاستقلال عام 2014 والانتخابات البريطانية عام 2015 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016 ثم انتخابات مبكرة دعت إليها ماى العام الماضى.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين عن فرض النظام والانضباط فى حزب المحافظين أصدروا تحذيرا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكى مورجان، قبل دقائق من تصويت حاسم على مسألة الجمارك أمس الثلاثاء.

وتفادت ماى بشق الأنفس هزيمة برلمانية على يد النواب المؤيدين للتكتل من حزبها فى التصويت.

وصوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجارى من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركى مع الاتحاد الأوروبى إذا فشلت بحلول 21 يناير 2019 فى التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.