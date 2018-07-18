تأجيل زيارة وفد رسمى عراقى إلى المملكة العربية السعودية

بغداد (أ ش أ)

كشف مصدر عراقى اليوم الأربعاء، عن تأجيل زيارة وزير الكهرباء قاسم الفهداوى ووزير التخطيط سلمان الجميلى إلى المملكة العربية السعودية إلى إشعار آخر.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إنه "تم تأجيل زيارة الوفد العراقى إلى السعودية إلى إشعار آخر، وذلك بسبب عدم اكتمال الملفات التى من المقرر مناقشتها خلال الزيارة".

وكان مصدر مطلع عراقى كشف أمس الأول الاثنين، أن رئيس الوزراء حيدر العبادى كلف وزيرى الكهرباء قاسم الفهداوى والتخطيط سلمان الجميلى بالتوجه للسعودية الاسبوع الحالى لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة.