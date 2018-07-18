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الأربعاء، 18 يوليه 2018 03:14 م
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بدء فاعليات البرنامج التدريبى "طور وغير" لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر بمدينة الزقازيق

الأربعاء، 18 يوليه 2018 01:54 م
بدء فاعليات البرنامج التدريبى "طور وغير" لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر بمدينة الزقازيق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن بدء فعاليات البرنامج التدريبى "طور وغير" لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر فى المجالات المختلفة، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وإحدى شركات البرمجيات، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك بدأً من اليوم وحتى 22 يوليو، بنادى الشرقية الرياضى بمدينة الزقازيق.

 

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تساعدهم فى الدخول إلى سوق العمل، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على البحث عن فرص عمل حقيقية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وتساهم فى القضاء على مشكلة البطالة وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

ومن جانبه صرح وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن اليوم تنطلق الدورة التدريبية المجانية فى المهارات الحياتية تحت عنوان "إكتشف وطور مهاراتك" ضمن أنشطة البرنامج التدريبى طور وغير للشباب من سن 18 حتى 35 سنة، بنادى الشرقية الرياضى، بمدينة الزقازيق، وذلك بحضور متدربين متخصصين ومتميزين، لافتاً إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية مهارات الشباب الحياتية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل الحر فى المجالات المختلفة.

 

 


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