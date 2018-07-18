بدء الحوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب الأفريقية بتنزانيا

بكين (أ ش أ)

انطلق اليوم - بمدينة دار السلام التنزانية - الحوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعى الصينى ونحو 40 حزبا ومنظمة سياسية فى 40 دولة أفريقية ، وموضوعه الرئيسى التعاون مع أفريقيا، وتستمر فعالياته على مدى يومين.

وفى كلمة افتتاح الحوار التى نقلتها وسائل الإعلام الصينينة، قال رئيس الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى "سونغ تاو" إن الأحزاب السياسية فى كل من الصين وأفريقيا يتعين أن تكون الداعم والممارس للتعاون الصينى-الأفريقى، مؤكدا أن الحزب الشيوعى الصينى سيظل مستعدا للعمل مع الأحزاب السياسية الأفريقية لبناء مجتمع له مصير مشترك.

وكان الحوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب السياسية العالمية قد عقد لأول مرة فى العاصمة الصينية بكين عام 2017، حيث اجتمع 300 من قادة وزعماء الأحزاب والمنظمات السياسية من حول العالم من أجل التشاور بشأن بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتحقيق عالم أكبر.